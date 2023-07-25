بنك السودان المركزي يصدر ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة





اصدر بنك السودان المركزي اليوم ضوابط وموجهات الاستيراد بدون تحويل قيمة عممه لكل المصارف والجهات ذات الصلة. وتأتي الضوابط في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الإستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي . وقررالبنك بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية إلغاء البند (7) من الفقرة أولاً (إجراءات الاستيراد من التعميم الصادر بتاريخ 14-6-2023 الخاص بضوابط وإجراءات نظام الإستيراد الورقي المؤقت والذي نصه ” يجوز للمصارف تكملة الإجراءات المصرفية وإصدار استمارة استيراد ورقية بدون تحويل قيمة للسلع الإستراتيجة والضرورية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين بعد موافقة وزارة التجارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية) والجهات ذات الاختصاص الفني على الفواتير المبدئية والنهائية”. ثانيا تمنح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين بموجب خطاب الوزارة الصادر بتاريخ 4-6-2023 بالنمرة و ت ت/ ا ع ت خ/ 1/ . وفيما يتعلق بالاستيراد بدون تحويل قيمة:يحظر المركزي الاستيراد بدون تحويل قيمة ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: ا/ الإستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووفقا للضوابط السارية في منشور إدارة السياسات رقم 2022/18 ( اجراءات وضوابط الإستيراد). ب/ إستيراد السلع الرأسمالية للمصانع الانتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وختم الفواتير المبدئية والنهائية من جهات الاختصاص الفني. 2/ يسمح للمصارف باستخراج إستمارة الإستيراد الورقية (IM) بدون تحويل قيمة للحالات الواردة في (أ) و (ب) .

كما يسمح للمصارف باستخراج إستمارة الاستيراد الورقية بدون تحويل قيمة للسلع الاستراتيجية والضرورية التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14-6-2023 وحتى تاريخ إصدار هذا التعميم بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وختم الفواتير المبدئية والنهائية من جهات الاختصاص الفني. و يتم العمل بهذه الضوابط إعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمها على كافة فروع بنك السودان العاملة بالسودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا