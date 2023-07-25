المدير التنفيذي لمحلية المفازة يلتقي وفد منظمة زوا مكتب القضارف





ألتقي المدير التنفيذي لمحلية المفازة الأستاذ/ عثمان عبدالله فضل السيد صباح اليوم بمكتبه وفد منظمة زوا مكتب القضارف برئاسة مدير المشروعات بالمنظمة الأستاذة /منى الخزين وبحضور مدراء الإدارة الزراعة والإرشاد الزراعي ومدير الرعاية الاجتماعية.

وبحث اللقاء المساعدات المقدمة من منظمة زوا والتي تتمثل في التقاوي والبذور المحسنة لمزارعي المفازة .

وأوضحت مدير المشروع بالمنظمة الاستاذة منى الخزين ان منظمة زوا دأبت على توفير وتوزيع التقاوي والبذور المحسنة مجانا لصغار المزارعين والمنتجين بجانب توفير الاسمدة والمبيدات الزراعية مبينة ان هذا المشروع يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي بالولاية والتي تهدف بدعم وتمويل صغار المزارعين بالتقاوي المحسنة من محصول الذرة والسمسم والدخن .

من جهته اشاد المدير التنفيذي للمحلية بجهود المنظمة مبينا ان المحلية أعدت عددا من الجمعيات الزراعية من صغار المنتجين بجانب الحقول الاضاحية التي تساهم في زيارة إنتاج محاصيل العروة الصيفية من الذرة والسمسم ..

سكاي نيوز

وكاله سونا