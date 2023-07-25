اجتماع بدنقلا يبحث تنفيذ الخطة الاعلامية الخاصة بدعم القوات المسلحة





إلتقي رئيس اللجنة العليا لدعم وإسناد القوات المسلحة المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف المهندس عمر علي صالح بمكتبه اليوم برئيس اللجنة الاعلامية باللجنة العليا لدعم وإسناد القوات المسلحة الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام الاستاذة تقوي بدوي احمد حسين وعضو اللجنة مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون الاستاذ ناجي فاروق .

وإطمأن اللقاء علي سير تنفيذ الخطة الاعلامية الخاصة بدعم وإسناد القوات المسلحة والتحديات التي تواجه عمل اللجنة وأكد رئيس اللجنة العليا المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف علي ضرورة قيام الاعلام بعكس المجهودات الكبيرة التي تقوم بها اللجنة العليا واللجان الفرعية وإبراز دور مساهمات الجهات والقطاعات والفعاليات المختلفة والمواطنين لدعم وإسناد القوات المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع والمحافظة علي أمن وإستقرار ووحدة البلاد وذلك من خلال إنتاج فلم وثائقي.

وجدد حرص اللجنة العليا علي توفير مطلوبات العمل الاعلامي وأشاد في هذا الصدد بجهود المجلس الأعلى للثقافة والاعلام وهيئة الاذاعة والتلفزيون.

سكاي نيوز

وكاله سونا