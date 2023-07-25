مراجعة وتنظيم العمل الإداري والقضاء الأهلي بنظارة عموم قبائل الانقسنا





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم الناطر عالم مون جابر مستشار الحاكم لشئون المصالحات المجتمعية يرافقه العمدة النور دالم وكيل ناظر عموم قبائل

الإنقسنا ،على مجمل القضايا المتعلقة بمراجعة وتنظيم العمل الإداري والقضاء الأهلي والعموديات والشيوخ بنظارة عموم قبائل الإنقسنا .

وكيل الناظر أوضح أن لقاء الحاكم إستعرض الترتيبات الخاصة بتشييد منشآت رئاسة نظارة الإنقسنا بمدينة باو حاضرة محافظة باو ، موضحاً أن اللقاء أمن على الدور المتعاظم للإدارة الأهلية في تحقيق الإستقرار من خلال الإستجابة لقضايا المجتمعات في مقدمتها قضايا الرعاة وتشجيع المواطنين للإهتمام بالتعليم .

وأضاف أن اللقاء أمن على البرنامج الخاص بالزيارات الميدانية للعموديات للإطمئنان على أوضاع العائدين وتأمين إحتياجاتهم المختلفة الى جانب معالجة القضايا المتعلقة بتداخل المشاريع والأراضي الزراعية ، مضيفاً أن الحاكم وعد بتوفير المعينات اللازمة لتمكين الإدارة الأهلية من القيام برسالتها على الوجه الأكمل .

وأبان أن السيد الحاكم وجه بضرورة المساهمة في مراحل تشييد وإعادة بناء رئاسة محافظة باو الى جانب المشاركة في فتح الطرق ودعم خدمات المياه والخدمات الأخرى بحاضرة المحافظة

سكاي نيوز

وكاله سونا