بادي يصدر قراراً بإعفاء وتعيين أعضاء باللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم.





أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم قراراً بإعفاء وتعيين أعضاء باللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم .

تضمن القرار إعفاء كل من أحمد عثمان ابوشنب من منصب الأمين العام وإعفاء الصادق الصديق عثمان من منصب نائب الرئيس الى جانب إعفاء الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة من عضوية اللجنة.

كما تضمن القرار تعيين عثمان الأمين محمد عثمان أميناً عاماً للجنة التسييرية لمزارعي الإقليم وتعيين عبدالله محمد عبدالله حمد نائباً للرئيس وتعيين قسمة عبد الكريم نائباً للأمين العام..

سكاي نيوز

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