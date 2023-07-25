الصندوق القومي للتأمين الصحي يجدد التزامه بتقوية النظام الصحي





جدد الدكتور بشير محمد الماحي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الإلتزام بتقوية النظام الصحي بالمرافق المباشرة وتوفير الخدمات بأقرب مرفق للمؤمن لهم بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق التغطية الشاملة.

وأرجع الماحي لدى تفقده صباح اليوم المرفق الصحي المباشر للتأمين الصحي بمحلية جنوب الجزيره تراجع خدمات التأمين الصحي للراهن الإقتصادي وتداعيات الحرب وأكد أن التحدي الحقيقي وفرة وإستقرار الخدمات معلناً دعم تشغيل المركز المباشر بالمحلية .. من جانبه ثمن الأستاذ عبد المجيد النعيم بابكر المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة دور التأمين الصحي في دعم الخدمات الصحية .

وعبر عن إشادته بتشغيل المركز الصحي بوحدة بركات الإدارية الذي من شأنه توفير الخدمة لقطاع كبير من المواطنيين بالمحلية .. فيما حيا الدكتور فخر الدين علي يس المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة مبادرات محلية جنوب الجزيرة في تخصيص مركز صحي مباشر للتأمين كنواة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمة الأمراض المزمنة .

وأشاد بدور الشؤون الصحية في توفير العلاج المجاني مؤكداً حرص إدارته على تكامل الخدمات .. وأكد الدكتور حافظ دفع الله مدير الشؤون الصحية بالمحلية إهتمام المحلية بتخصيص مركز نموذجي مباشر لتكامل الخدمات الصحية بالمحلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوفير الخدمة بأقرب منفذ كاشفاً عن توفر الكوادر الطبية لتشغيل المرفق ..

وكان الدكتور علي الطيب مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية قد طالب بتوفير المعدات الطبية لدعم توطين الحزم المعملية والخدمات النوعية لتقليل تكلفة العلاج على المواطن وزاد أن المحلية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية عبر وحدات صحة الأسرة .. ..

سكاي نيوز

وكاله سونا