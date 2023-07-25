وزير الصحةالمكلف بالنيل الابيض يلتقي بوفد منظمةالفرقة الطبية العالمية





التقي الدكتور عزالدين حسين محمد علوان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية بمكتبة بوفد منظمة الفرقة الطبية العالمية برئاسة ماهر عبدالقادر بحضور الاستاذ اسماعيل علي يوسف مدير إدارة الطواري ومكافحة الاوبئة.

و اوضح ماهر ان الهدف من اللقاء الوقوف علي الوضع الصحي بمعسكرات اللاجئين والمجتمعات المستضيفه من أجل تقييم الوضع حتي تتدخل المنظمة بعيادات ثابتة ومتنقلة بالإضافة لمساعدة الوزارة في مجال بناء القدرات حتي تنهض وتتقدم الخدمات الصحية للمواطنين وقال ان المنظمة تعمل في خمسة دول من بينها السودان . من جانبة اكد وزير الصحة المكلف استعداد الوزارة للتعاون وتذليل كافة المعوقات لانجاح عمل المنظمة وقال ان الولاية تستوعب اعداد كبير من اللاجئين مما يستوجب مزيد من الخدمات الطبيه و الصحيه مشيرا الي التحديات التي تواجه الوزارة بالمعسكرات في مجال النقص في الكوادر والمعينات والإمداد الدوائي

سكاي نيوز

وكاله سونا