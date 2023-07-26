قرعة دوري أبطال أفريقيا ومواجهات الأندية السودانية





أقيمت يوم الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (2023-2024)، وأسفرت عن تحديد طريق فريقي الأهلي وبيراميدز، ممثلي مصر في تلك النسخة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إعفاء الأندية الـ10 الأولى في التصنيف التراكمي الخاص به من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبالتالي فإن الأهلي بيراميدز لن يشاركا في هذا الدور، وتبدأ مشاركتهما في البطولة من دور الـ32.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مواجهة (KMKM) بطل زنزيبار مع سان جورج الإثيوبي. فيما يستهل بيراميدز مشاركته التاريخية الأولى بمواجهة الفائز من جاديكا الصومالي مع الجيش الرواندي. ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) في شهر أغسطس المقبل. وتُلعب مباريات الذهاب في دور الـ32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر، والإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 (الدور التمهيدي)

حافيا كوناكري (غينيا) × جينيراسيون فوت (السنغال) – الفائز يواجه الوداد المغربي

جارد (النيجر) × دوان (بوركينا فاسو) – الفائز يواجه الترجي التونسي

بو رينجرز (سيراليون) × ليسكر (ليبريا) – الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري

ميديما (غانا) × ريمو ستارز (نيجيريا) – الفائز يواجه حوريا الغيني

KMKM (زنزيبار) × سان جورج (إثيوبيا) – الفائز يواجه الأهلي

جاديكا الصومالي × الجيش الرواندي – الفائز يواجه بيراميدز

بيندجي (الجابون) × بومامورو (بوروندي) – ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

أفريكان ستارز (ناميبيا) × ديناموز (زامبيا) – الفائز يواجه سيمبا التنزاني

سونجو (موزمبيق) × مامبا (إي سواتيني) – الفائز يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي

دراجون (غينيا الاستوائية) × بيج بوليتس (مالاوي) – الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي

أهلي بنغازي (ليبيا) × إنييمبا (نيجيريا) – الفائز من القطن (بنين) × أسيك (كوت ديفوار)

شباب قسنطينة (الجزائر) × النجم الساحلي (تونس) – الفائز من أسكو دي كارا (توجو) × الجيش الملكي (المغرب)

ريال باماكو (مالي) × القطن (الكاميرون) – الفائز من نواذيبو (موريتانيا) × أهلي طرابلس (ليبيا)

أول أغسطس (أنجولا) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) – الفائز من سلام (جنوب السودان) × الهلال (السودان)

أوتوهو (جمهورية الكونغو) × المريخ (السودان) – الفائز من جيبوتي تيليكوم × يانج أفريكانز (تنزانيا)

جالاكسي (بوتسوانا) × فايبرز (أوغندا) – الفائز من جبل (جزر القمر) × أورلاندة بايرتس (جنوب أفريقيا)

“يلا كورة”