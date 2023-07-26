والي البحر يشهد نفرة دعم القوات المسلحة بمحلية سنكات





شهدت محلية سنكات بولاية البحر الأحمر يوم أمس نفرة دعم القوات المسلحة ( الجبهة الوطنية السودانية ) برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، بحضور اللواء ركن حاتم حسن قائد الفرقة (١٢) مشاة بسنكات، وقائد معهد المشاة بجبيت، والقيادات العسكرية والشرطية، وقيادات الإدارة الأهلية، واعيان المنطقة، والشباب، والمتطوعين، والجهات ذات الصلة بالنفرة، خاطب النفرة والي البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج مؤكدا وقوف الولاية حكومه وشعبا مع القوات المسلحة وهي تقود معركتها المصيرية للمحافظه على مكتسبات الوطن؛ مثمناً استجابة الشباب بمحلية سنكات والمحليات الغربية للإستنفار دعما ومساندة للقوات المسلحة ، وهم يستشعرون مسئوليتهم تجاه الوطن مشيرا في ذلك الي استجابة الولاية لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بفتح معسكرات للتدريب تلبية لنداء الوطن.

من جانبه اكد الناظر ترك وقوف الشعب دعما وسندا للقوات المسلحة.

فيما اوضح الامين العام للنفرة سيد ابو امنة جاهزيتهم للدفاع عن الارض والعرض، مؤكدا رفضهم القاطع لاية محاولة للنيل من سيادة الدولة.

الى ذلك اكد المدير التنفيذي لمحلية سنكات عبد ابو محمد استعداد المحلية لدعم واسناد جهود القوات المسلحة لحماية الوطن.

سكاي نيوز

وكاله سونا