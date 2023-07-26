إنطلاقة معسكر التدريب المفتوح بالمناقل





شهد الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل صباح اليوم بميدان النادي الأهلي بمدينة المناقل إنطلاقة معسكر التدريب المفتوح وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية واعضاء اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار ولفيف من المسؤولين حيث أكد الأستاذ بابكر تاج الدين رئيس لجنة التعبئة بالوحدة الإدارية أن نداء القائد العام للقوات المسلحة وجد إستجابةً واسعةً وحماساً منقطع النظير من شباب مدينة المناقل.

من جانبه أكد العقيد حافظ يوسف مسؤول التدريب بالمحلية أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجبها تجاه الوطن وأن التدريب يهدف لأعداد الشباب وإستكمال الجاهزية لحماية الوطن والمحلية.

فيما جدد المدير التنفيذي إلتزام المحلية بالمضي لإستكمال المعسكرات في كل الوحدات الإدارية داعياً لرفع الحس الأمني والتبليغ الفوري عن أي وجود شاذ أو تحركات مريبة .. الجدير بالذكر أن المعسكر ضم 150 مجندا ومازال التدافع مستمراً من قطاعات الشباب.

سكاي نيوز

وكاله سونا