انطلاق حملة التبرع بالدم لدعم القوات المسلحة بكادقلي





أطلقت الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة بولاية جنوب كردفان حملة للتبرع بالدم في إطار التفاعل الشبابي والادوار الفاعلة التى تبذلها القوات المسلحة في حماية البلاد والمحافظة على مكتسبات الشعب السوداني.

واكدت الاستاذة دانية حسن محمد مصطفى المشرف على الحملة أن نداء التبرع بالدم الذي أطلقته الهيئة وجد استجابة كبيرة وسط قطاعات المجتمع وخاصة الشباب حيث بدأت الحملة منذ يوم ٢٣/ يوليو 2023 ببنك الدم بكادقلي وأكدت استمرارية الحملة بالتنسيق والتعاون مع الكوادر العاملة ببنك الدم ومستشفى السلاح الطبي.

وقالت دانية حسن محمد مصطفى أن الهدف من الحملة إسناد القوات المسلحة من خلال توفير حاجة الجرحى والمصابين في العمليات العسكرية والمواطنين وناشدت دانية كل الراغبين والمتطوعين بأهمية المشاركة في الحملة المستمرة والحضور إلى بنك الدم واصفة التبرع بالعمل الإنساني الذي يعود على للمتبرع وفق الاشتراطات بعدة فوائد صحية.

وكشفت المشرف على الحملة على ان حملة التبرع بالدم التي أطلقتها الهيئة الشبابية لدعم القوات المسلحة عن تحديات تواجه الحملة في مقدمتها عدم استقرار التيار الكهربائي ببنك الدم فضلا عن السعة التخزينية للمعمل لافتة إلى استمرارية الجهود لتذليل العقبات بالتنسيق مع بنك الدم ووزارة الصحة وإدارة مستشفى كادقلي حتى تحقق الحملة أهدافها وتوفر الحاجة المطلوبة .

سكاي نيوز

وكاله سونا