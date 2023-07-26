تقاوي ذره مجاناً من (الفاو) لمزارعي مشروع الجزيرة





أعلن الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيره لدى مخاطبته صباح اليوم ببركات إجتماع مديري الاقسام بالمشروع بحضور وفد من شركة التنمية الريفية للتمويل الأصغر أن الموسم الزراعي الحالي استثنائياً في ظل التحديات التي تواجه البلاد داعياً للتوسع في مساحات الذرة نسبة لضعف معدلات الأمطار في القطاع المطري مشيراً لإهتمام منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) بإنجاح الموسم الزراعي وتوفير تقاوي ذرة العينات (طابت وأرفع قدمك) لتوزيعها على المزارعين بالمشروع مجاناً.

من جانبه إستعرض المهندس إبراهيم مصطفى مدير الإدارة الزراعية موجهات الإدارة العليا للموسم الزراعي داعياً لضرورة الحصر الدقيق لمساحات العروة الصيفية من خلال المرور وتكثيف التواجد الميداني بالغيط مؤكداً على ضرورة إحكام التنسيق مع إدارة الري لمعالجة لضمان إستقرار المناسيب في الترع والقنوات.

فيما أكد د. عبد القادر أحمد محمد خالد نائب مدير الإدارة الزراعية لأقسام المناقل على أهمية إعتماد منهج التحليل لأرقام المحاصيل المزروعة في العروة الصيفية.

هذا وقد إستعرض مديرو الأقسام الزراعية الموقف الزراعي باقسامهم والمساحات المزروعة وتم ريها والمشاكل التي تواجه قنوات الري وضعف المناسيب في بعض القناطر الرئيسية والمواجر والقنوات إلى جانب مشاكل المصارف والتي تحتاج لآليات حفر في ظل إلتزام إدارة مشروع الجزيرة بتأمين المواد البترولية لآليات الحفر. على صعيد آخر طرح وفد شركة التنمية الريفية للتمويل الأصغر رؤيتهم لتمويل المزارعين وإستعدادهم لتوفير مدخلات الإنتاج بالتركيز على سماد اليوريا لمساحة (30) ألف فدانا وفقا لأسس وضوابط التمويل.

سكاي نيوز

وكاله سونا