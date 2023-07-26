تفاهمات بين حكومة كسلا ووكالة التعاون الدولي الالمانية





عقد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله اجتماعا مع وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بحضور وزيري المالية والقوى العاملة والانتاج والموارد الاقتصادية تم من خلاله بحث امكانية التنسيق والتعاون بين حكومة ولاية كسلا والوكالة الالمانية فيما يختص بعمل الوكالة بالولاية والترتيب للبدء في تنفيذ مشروعات جديدة تشمل جوانب التعليم وتوظيف وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، بالاضافة الى مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل رفد الاقتصاد الزراعي.

وامن اللقاء على جملة من المشروعات التي تعمل على تنمية وترقية المجتمعات والفئات في القطاعات المستهدفة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا اضافة لتقديم حكومة الولاية كافة التسهيلات التي تمكن الوكالة من تحقيق اهداف برامجها المطروحة.

ورحب الوالي بتعاون الواجهات الدولية ودعمها لمختلف برامج الولاية التنموية داعيا الي تنسيق الجهود مع جهات الوزارات والجهات المختصة لضمان الوصول الى الاهداف المرجوة والمشتركة بين حكومة الولاية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

سكاي نيوز

وكاله سونا