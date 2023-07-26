مجلس وزراء حكومةجنوب كردفان يجيز تقرير الاداءلمحليتي كادقلي وأم دورين





اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب كردفان برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم في اجتماعه اليوم بقاعة مجلس الوزراء بامانة الحكومة بكادقلي تقرير الاداء للربع الأول ٢٠٢٣م لمحليتي كادقلي وام دورين.

واكد الاستاذ عبدالله عبدالرازق امين عام الحكومة الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء اكد بان المجلس ناقش التقارير بالتفصيل وتمت اجازتها مع الاشادة واستصحاب التعديلات والملاحظات كما اجاز المجلس تعديلات موجهات الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان الخاصة باخذ رسم ٢٥% للمؤمن عليه من المعاملات المتمثلة في المقابلات والفحوصات نتيجة للظرف الراهن الى حين استقرار الاوضاع.

وفي ذات الاثناء اطلع المجلس على المبادرة الشبابية الشعبية والمرأة لدعم القوات المسلحة التي ستنطلق يوم السبت الموافق(٢٩- ٧ – ٢٠٢٣م). داعيا مواطني الولاية والعاملين للمشاركة في النفرة لمساندة القوات المسلحة.

سكاي نيوز

وكاله سونا