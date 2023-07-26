الجزيرة: تدخلات لخلق بيئة سليمة ومعافة داخل معسكرات الإيواء





أعلنت إدارة صحة البيئة بولاية الجزيرة عن جملة من التدخلات لخلق بيئة سليمة ومعافة داخل معسكرات الإيواء وكشفت الاستاذة سمية عبده من إدارة صحة البيئة في تصريح عن تطهير 7260 مرحاضا وشفط 19 بئراً بدعم من منظمة اليونيسيف بجانب نقل 107 طنا من النفايات ومكافحة 1093 موقعاً لتوالد الذباب إضافة لتوزيع 1355 عبوة صابون سائل و1350 قطعة صابون غسيل و10 ملابس واقية و456 معقما و1400 كيسا للنفايات وإستهدفت 9376 أسرة داخل المعسكرات مشيرة للإهتمام الكبير بصحة وسلامة المياه داخل المعسكرات حيث تم توزيع 2911 شريط كلور على 5136 أسرة و1020 جركانة لحفظ المياه النظيفة ولفتت لصيانة 14 دورة مياه وتركيب 2 خزانا للمياه بسعة 2 ألف لترا بدعم من منظمة ادرأ إضافة لتركيب محطة طاقة شمسية لبئر معسكرات إيواء سوقطرة شمال وجنوب ..

سكاي نيوز

وكاله سونا