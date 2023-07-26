وزير الصحة الإتحادي يتفقد مركزي ضربات الشمس والعزل





قال وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، إن مرض ضربات الشمس من الأمراض الموسمية بالبحر الأحمر وقد سجلت الولاية خلال السنوات الماضية حالات إصابة عديدة بضربات الشمس بمدينة بورتسودان وبعض محلياتها.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز علاج ضربات الشمس بمدينة بورتسودان .

وأشار الوزير إلى أن المراكز تحتاج لبعض المعينات ،لتخصصه والعمل على تزويدة بكافة العلاجات والتشخيص وإضافة كوادر طبية ، وتهيئة البيئة المناسبة لمرضى ضربات الشمس، لافتا إلى ضرورة تجهيز المركز ليتم تقديم خدماته مجاناً.

وشدد الوزير ، على ضرورة تركيز وسائل الإعلام لبث الوعي الصحي ونشر طرق الوقاية من أمراض ضربات الشمس ودعا المواطنين بالبحر الأحمر للإسراع في ضرورة التشخيص المبكر لأية حالة يشتبه فيها ونقل المصاب إلى مركز ضربات الشمس،موضحاً أن وزارته تسعى لتوفير كل المعينات مع الشركاء .

ومن خلال الزيارة وقف الوزير على مركز العزل الخاص باصابات جائحة كورونا وكل الوبائيات ببورتسودان وإستمرار عمليات الصيانة واعادة التأهيل للمركز،مؤكدا أهمية الاعداد المبكر لمجابهة الطواريء الصحية.

من جانبه أكد مدير إدارة الطواريء ومكافحة الأوبئة بالولاية د. هشام عثمان ، أن أغلب الحالات غادرت مركز ضربات الشمس فور تلقيها العلاج ولا توجد بالمركز سوى حالة فقط، وأبان أن إدارته أعدت خطة طبية ووقائية كبيرة لمجابهة المرض ، داعيا إلى تكثيف بعص الإدارات المتخصصة كالوبائيات والتثقيف الصحي نشاطها في نشر الوعي الصحي عبر توزيع ملصقات ومطبقات لكل المستشفيات والمراكز الصحية للتعريف بالمرض ، والتنسيق و المتابعة وتفعيل الإنذار المبكر والعمل على توفير الاحتياجات والإمدادات الطبية والعلاجية والمعملية اللازمة للمركز المعد لإستقبال الحالات ، لافتا إلى أن افتتاح مركز العزل الجديد إكتملت الصيانة بنسبة 90% وسيتم الإفتتاح في القريب العاجل ، معربا عن شكره لوزارة الصحة الإتحادية لتقديم الدعم والإهتمام بالطواريء الصحية بكل ولايات السودان المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا