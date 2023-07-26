من أجل حلم الأبطال.. ميسي ينصح باريس بصفقة كبرى





قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصيحة إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

ورحل ميسي عن صفوف سان جيرمان، عقب نهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده، وانضم لإنتر ميامي في صفقة انتقال حر.

وبحسب إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن ميسي نصح الخليفي بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، من أجل تعزيز فرص الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير، أن ميسي والخليفي اجتمعا في نهاية الموسم الماضي، لتقييم أداء الفريق وتحديد ما ينقصه.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم كين بالفعل، رغم مغالاة توتنهام في طلباته المالية، وأيضًا اهتمام بايرن ميونخ به.

جدير بالذكر أن توتنهام حدد 100 مليون يورو للموافقة على رحيل كين، الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط.

وتقدم بايرن بعرضين حتى الآن، من أجل ضم كين، الأول بـ70 مليون يورو، والثاني بقيمة 80 مليون يورو، رفضهما توتنهام.

موقع كووورة