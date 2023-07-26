فتح مكاتب لليونسيف والغذاء العالمية بنهر النيل





حيا الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف تفاعل منظمات اليونسيف والغذاء العالمية مع مشروعات وبرامج الولاية.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر وفد من قيادات هذه المنظمات برئاسة تفيد شيبان نائب رئيس المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف وذلك بحضور ومشاركة وزراء حكومة الولاية وقيادات هيئة مياه الولاية والهلال الأحمر.

ورحب الوالي بزيارة المنظمات الدوليه للولاية بغرض المساعده في تقديم الدعم للولاية لمقابلة احتياجات الذين وفدوا للولاية من جراء احداث التمرد خاصة وان الولاية استقبلت أعدادا كبيرة من العائدين بالاضافة للمساهمة في تطوير خدمات الولاية خاصة على صعيد خدمات المياه والصحة والتعليم.

وعبرالوالي عن بالغ سعادته بموافقة هذه المنظمات بافتتاح مكاتب بالولاية لمزيد من التعاون والتنسيق المحكم بين الولاية وهذه المنظمات لتجويد وتطوير الخدمات الاساسية والضرورية. الدكتوره تهاني ميرغني عبد الحفيظ وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية رحبت بالزيارة ووصفتها بالمهمة في هذا التوقيت في ظل استقبال الولاية لعدد كبير من العائدين من جراء احداث الحرب بالخرطوم مما شكل العبء الاكبر على الخدمات بالولاية مؤكدة بأن هذه المنظمات تساهم بقوة في برامج الرعاية الصحيه الأولية وبرامج الامومة والطفولة وبرامج تحسين وتوفير خدمات مياه الشرب النقية وأشارت إلى ان منظمة الغذاء العالمية ستقدم المزيد من الدعم للعائدين بعد ان سبق ان قدمت الدعم لعدد ست محليات والان ستقدم الدعم لمحلية الدامر التي لم تحظى بالدعم المقدم من المنظمة في الفترة السابقة. وكان وزراء حكومة الولاية قدموا تقارير شاملة ومفصلة حول الاداء والخطط والبرامج والاحتياجات المهمة فيما أكد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف العالمية اهتمامهم بالولاية باعتبارها الولاية الاكبر من حيث استقبال الذين تأثروا بالاوضاع الإنسانية مؤكدا بأن تعاونهم لن يكون قاصرا على تقديم الدعم للعائدين بل يتعداه عبر مشروعات تسهم في ترقية وتطوير الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمياه والصحة والتعليم وغيرها معلنا عن فتح مكتب بالولاية بمدينة عطبرة ليكون حلقة التعاون والوصل بين الولاية والمنظمه وليكون المكتب الذي تمتد خدماته لكل ولايات السودان موضحا بان زيارتهم للولاية تشمل زيارات لعدد من المواقع والتجمعات للذين وصلوا للولاية من جراء الاحداث.

سكاي نيوز

وكاله سونا