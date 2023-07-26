وزير الصحة الاتحادي يقف علي أداء التأمين الصحي بنهر النيل





اكد دكتور هيثم محمد ابراهيم على اهمية التأمين الصحي والادوار التي يضطلع بها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية رغم الصعوبات والمشاكل المالية التى تواجهه في الفترة الاخيرة.

وقال انهم في وزارة الصحة الاتحادية ظلوا في حركة دائمة بين الولايات لمتابعة العمل الصحي وتذليل المشاكل وإيجاد الحلول، وأمن على سعي الوزارة الاتحادية لتوطين العلاج بالولايات والاستفادة من الكوادر الطبية المتواجدة.

جاء ذلك خلال زيارته للادارة التنفيذية للتأمين الصحي بنهر النيل بحضور الادارات المتخصصة بالولاية.

ورحب دكتور فاروق فيصل مدير التأمين الصحي بزيارة الوزير وأمن على الشراكة القائمة ما بين التأمين الصحي ووزارة الصحة من أجل تذليل المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة بصورة مثالية وقدم شرحا للتدخلات التي قام بها التأمين الصحي عبر مجمع عطبرة الطبي وذلك باجراء العمليات الجراحية لمصابي الحرب القادمين من الخرطوم وتوفير ادوية لمستشفى السلاح الطبي بعطبرة وقال ان التأمين الصحي رغم المشاكل المالية التي تعترضه ظل يقدم خدماته في المراكز المباشرة بتحميل جزئي وتوفير الأدوية المتاحة عبر الصيدليات المركزية.

سكاي نيوز

وكاله سونا