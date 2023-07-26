بادي يوجه بتجهيز (10) ألاف مقاتل وضمهم للقوات المسلحة





وجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم اللجنة العليا بإستنفار كافة المواطنين في الفئة العمرية دون سن الخمسين عاما وفوق ال ١٨ وصولاً لتجهيز عدد (10) ألاف مقاتل والترتيب لإنضمامهم لصفوف القوات المسلحة بمسارح العمليات بالخرطوم ومسارح العمليات الأخرى.

جاء ذلك لدى مخاطبته فعاليات الإجتماع الأول للجنة العليا لدعم القوات المسلحة. وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وممثلي الأجهزة النظامية ولفيف من قيادات ورموز المجتمع.

واكد الحاكم إلتزام حكومة الإقليم بتسخير كافة الإمكانيات دعماً للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تمكيناً لها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل. ووجه تحذيرات صارمة للعملاء والمأجورين والأعداء للإبتعاد عن حرمات الأمن القومي بالبلاد.

ودعا حاملي السلاح بالإقليم للإستماع لصوت العقل والإستجابة لنداء السلام والإنخراط في مسيرة السلام والبناء والإعمار في ربوع الإقليم.

من جانبه اعرب الدكتور فرح إبراهيم عقار رئيس اللجنة عن تقديره لمبادرة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الرامية لإستنفار الشعب السوداني للدفاع عن حرمات الدين والوطن.

وأكد جاهزية اللجنة العليا لإعداد كتائب المقاتلين لحسم معركة الكرامة ودحر التمرد بالعاصمة والمناطق الأخرى.

وقال العقيد الركن خالد عبدالرحيم الفاضلابي رئيس شعبة الإستخبارات ممثل قيادتي المنطقة العسكرية والفرقة الرابعة مشاة إن القوات المسلحة ستزف للشعب السوداني بشريات تثلج الصدور قريبا بمشيئة الله معربا عن تقديره لمواقف مواطني النيل الأزرق عامة واللجنة العليا لدعم القوات المسلحة وصادق اهتمامهم بتوفير الظروف الملائمة لتمكين القوات المسلحة من أداء رسالتها المقدسة.

وأعلن جاهزية القوات المسلحة لدحر مؤامرات الأعداء والمتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين بكافة ربوع البلاد.

وكان الأستاذ فضيل عبدالرحمن عقيل مقرر اللجنة العليا قد تلا القرارات التي أصدرها الحاكم في سبيل تكوين اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة ولجانها المساعدة.

سكاي نيوز

وكاله سونا