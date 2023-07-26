مؤتمر صحفي حول تدابير حكومة النيل الأزرق لمجابهة التحديات الراهنة





ترأس الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم بمكتبه بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي اليوم الإجتماع الذي ضم وزراء المالية والزراعة والبنى التحتية والثروة الحيوانية ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة والأمين العام لحكومة الإقليم . واوضحت الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي بإسم حكومة الإقليم أوضحت في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي برئاسة حكومة الإقليم أن الإجتماع أمن على الترتيبات الخاصة بتنظيم وعقد مؤتمر صحفي يوم غد الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بالمجلس التشريعي، موضحةً أن المؤتمر يهدف لعرض التدابير التي اتخذتها حكومة الإقليم لمجابهة التحديات الراهنة وكيفية إدارة الأزمة التي تمر بها البلاد،

وأضافت أن الإجتماع إتفق على إقامة المؤتمر الصحفي لتوضيح الإجراءات التي تمت للرأي العام، ووجهت الدعوة لكافة الأجهزة والوسائط الإعلامية والإعلاميين ومراسلي الصحف والناشطين بالمنصات والمواقع الإسفيرية المختلفة للمشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر.

سكاي نيوز

وكاله سونا