البدء في عمليات تأهيل مستشفى الشرطة بعطبرة





بدأت شرطة ولاية نهر النيل عمليات تأهيل وتحديث لمباني مستشفى الشرطة القديم بعطبرة المجاور للمستشفى الجديد.

وأكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية أن المستشفى الجديد شامل وحديث وكل أقسامه دخلت دائرة خدمة الجمهور، مشيرا الى ان تأهيل المستشفى القديم الذي يتم العمل على تحديثه حاليا ليعمل بالتوازي مع المستشفى الجديد وصولا للمستوى المطلوب في تقديم خدمة طبية متكاملة. فيما أوضح العميد شرطة طبيب الوليد محجوب ان المستشفى القديم مؤهل للعمل ويحتوي على كافة الأقسام والامكانات اللازمة مضيفا ان إدارته تسعى لتخصصية العمل وخلق بيئة مريحة للكادر الطبي والمرضى ومرافقيهم.

الجدير بالذكر أن مدينة عطبرة بها ثلاث مستشفيات شرطة منها مستشفى خاص بالنساء والولادة تشكل جميعها مدينة طبية ضخمة تقدم خدماتها لكافة المواطنين ولمنسوبي قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى وهو ما أهلها لإستقبال مصابي معركة الكرامة حيث تضافرت جهود مدير شرطة الولاية وادارة الخدمات الطبية بالولاية للإعتناء بهم وتوفير كل ما يلزم لتوفير العلاج وسبل الراحة لهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا