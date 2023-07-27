تصرف صادم من ” مبابي ” تجاه وفد الهلال بعد وصوله إلى باريس للتفاوض معه!





أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب الشاب كيليان مبابي قد رفض أي نقاش أو حديث مع ممثلي نادي الهلال، الذين ذهبوا بدورهم إلى باريس من أجل التفاوض معه.

ويأتي ذلك بعدما وافق نادي باريس سان جيرمان مبدئيا، والمقدر بـ 300 مليون يورو يحصل عليها الفريق الباريسي في نظير إتمام الصفقة، ولكن اللاعب فاجأهم ويبدو أنه قد أغلق ملف اللعب لصالح الهلال.

والجدير بالذكر أن راتب مبابي كان سيصل مع الهلال خلال موسم واحد لما يقرب من 700 مليون يورو، ولكنه يبدو مصرًا على مغادرة باريس والاستمرار في أوروبا.