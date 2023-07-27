مجلس وزراء كسلا يطلع على الأوضاع الأمنية بالولاية





قدم والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله خلال تراسه لاجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية اليوم تنويرا شاملا حول مجمل الاوضاع الامنية بالولاية مؤكدا ان الولاية تشهد استقرارا في مختلف الجوانب .

واشاد الوالي خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة المبذولة والتي تقوم بها القوة المشتركة في مكافحة التهريب ومراقبة الحدود وضبطها لكميات كبيرة من الاسلحة التي كانت في طريقها للقوات المتمردة.

ووجه الوالي المديرين التنفيذيين للمحليات بفتح مراكز استقبال الشباب المتطوعين والمستنفرين للتدريب استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة منوها الي الزيارة التي قام بها الي عدد من معسكرات التدريب المفتوحة بعدد من احياء محلية كسلا. واوضح امين عام الحكومة الناطق الرسمي باسم المجلس الاستاذ عادل علوب ان المجلس استمع الي عدد من الموضوعات واجاز مرسوم تنظيم الحفلات العامة والخاصة والذي تنص بعض بنوده لعدم استخدام الاسلحة النارية في الحفلات والتي باتت ظاهرة وتسببت في اشكاليات كثيرة للمواطنين.

وقال إن المجلس اجاز ايضا اللائحة التنظيمية لتنظيم ادارات وزارة المالية والقوي العاملة حتي تواكب التطور الاخير الذي تشهده وزارة المالية الاتحادية ليشمل العديد من الادارات التي كان لايشملها الهيكل. كما اجاز المجلس تكوين مجلس المدرين التنفيذيين للمحليات برئاسة الوالي وعضوية وزارة المالية والادارات المتخصصة بهدف تفعيل الايرادات حيث تشهد الولاية ضعفا في ايراداتها ويقوم المجلس بمراجعة الاداء المالي في المحليات ليكون اضافة حقيقية في دفع عملية التحصيل وترشيد الاستخدام.

واوضح الناطق الرسمي للمجلس ان المجلس اجاز لوائح تحفيز العاملين في التعليم غير الحكومي بوزارة التربية والتوجيه والعاملين في ادارة الطرق والجسور بوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية بالاضافة للاستماع الي التقرير المقدم من وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية حول الموسم الزراعي الحالي.

سكاي نيوز

وكاله سونا