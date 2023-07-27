الجزيرة:جهود لاستيعاب أنشطة التجار المتضررين من الحرب





أعلن وزير التخطيط العمراني والمرافق العامه بولايه الجزيرة الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير إنطلاقة أعمال لجنه فرز طلبات تجار أسواق الخرطوم بمقر شركه سوقطره بمدني.

و وجه الوزير في تصريح لسونا اللجان للإلتزام الصارم بالشفافيه والمهنيه والإشتراطات القانونيه في العمل وكشف عن الجهود التي قادتها وزارته لإستيعاب أنشطة التجار المتضررين من الحرب والكتله الرأسمالية التي من شأنها تحريك الإقتصاد بنقل الإستثمارات والصناعات للولايه وتغيير واجهة مدنيه مدني.

ولفت أبو سالف إلى أن الهدف الأساسي من إستيعاب إنشطة التجار إحداث تنميه حقيقه في الولايه ونادي اللجان بضروره تبسيط وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيره العمل حتى يستطيع التجار مباشره أعمالهم وتعويض خسارتهم.

من جانبه أكد الأستاذ عمر عبد الرحمن رئيس اللجنه إنطلاقة أعمال اللجنه في مقابله التجار ومطابقه المستندات مع الأصل عبر ثلاث لجان متخصصه مشيراً إلى أن العمل يسير بصوره ممتازه وأعلن أن اللجنه قابلت في اليوم الأول 200 من تجار الجمله بمختلف أسواق الخرطوم وقال إن أعمال اللجنه مستمره الي أن تتم مقابله كل التجار الذين تم تسجيلهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا