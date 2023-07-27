الموانئ البحرية: نحرص على مضاعفة الإنتاج وترشيد الإنفاق العام





أمن إجتماع التشغيل الدوري للقيادات العليا بهيئة الموانئ البحرية على الجهد المتصاعد من قبل العاملين بالهيئه وحرصهم على مضاعفة الإنتاج والتوافق مع قرارات الإدارة العليا فيما يختص بترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات والسعي المباشر لتنمية الإيرادات جاء ذلك خلال إجتماع التشغيل رقم 27 والذي انعقد مؤخراً ببورتسودان برئاسة الدكتور عصام الدين إسماعيل حسابو نائب المدير العام للعمليات بالهيئه حيث اطلع الإجتماع على مسار العمل في الموانئ التشغيلية وحركة تدوال البضائع والحاويات والسفن وجاهزية الهيئة لإستقبال حركة صادر الماشية بكفاءة عالية، كما وقف الإجتماع على الأداء في إنفاذ المشروعات وخطط إدارات الهيئة للتعامل مع الواقع الحالي، كما اطلع الإجتماع على العمل الجاري لتعويم الباخرة البدري (واحد) الغارقة في رصيف ميناء دقنة بسواكن.

سكاي نيوز

وكاله سونا