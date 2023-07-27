الى جنوب كردفان يبحث إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين





بحث والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم بمكتبه بأمانة الحكومة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالأحداث. جاء ذلك لدى لقائه بمدير البرامج بالغذاء العالمي (WFP). وقال سعد يوسف مركز مدير البرامج إن اللقاء بحث كيفية تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بهدف الوصول لمستحقيها. وكشف سعد أن البرامج يستهدف حوالى 147 ألف من النازحين واللاجئين. مشيراً إلى تعرض مخازن (WFP) على إعتداء بالأبيض جراء الحرب. لكن تم إيصال المساعدات الإنسانية لمحلية ابوجبيهة لشهر يوليو والآن جارى البحث حول كيفية إيصالها لشهر أغسطس ليشمل العباسية تقلي ورشاد بحانب رئاسة الولاية والدلنج والقوز. وقال إن حكومة الولاية أبدت تأكيدها لتسهيل الإجراءات اللازمة اتوصيل المساعدات الانسانية.

سكاي نيوز

وكاله سونا