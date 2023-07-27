لجنة التخطيط بالجزيره تجيز أسواق الشرق بحنتوب وسوق الكريبه





أجازت لجنة التخطيط بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف حزمة من المشاريع التنموية والخدمية شملت أسواق الشرق بحنتوب، سوق الكريبه والمنطقه التجاريه السكنيه شمال المعهد الكوري وجدد رئيس اللجنة الإلتزام بالضوابط القانونية والفنية الهندسية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مؤكداً أن لجنة التخطيط مسئولة عن إعمار الولايه عبر رؤى جديده وإبتكارات تواكب المرحله والظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مشيراً إلى أن المشاريع المجازه تعد ذات أهمية للإسهام في خدمه المواطن. من جانبه عدد المهندس أبو بكر عبد الله محمد وزير البنى التحتية والنقل المكلف أهمية لجنة التخطيط في أجازة إحتياجات الولاية من المشاريع التنموية والخدمية لخدمة المواطنين. فيما أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة على أهمية المشاريع المجازة لتحريك الإقتصاد وخدمه المواطن. وقطع الأستاذ صلاح الدين المدني مدير عام مصلحة الأراضي بأن المرحله المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عمل اللجنة. هذا وكان أعضاء اللجنه قد أكدوا تضامنهم ووقوفهم مع تجار أسواق الخرطوم المتضررين من الحرب.

سكاي نيوز

وكاله سونا