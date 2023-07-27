والي القضارف يلتقي بمدير مصرف المزارع التجاري





عقد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعى بولايات القطاع المطرى بالبلاد بمبانى مصرف المزارع التجارى بالقضارف اليوم اجتماعا مع المدير العام لمصرف المزارع التجارى بالمركز د/نجم الدين خلف الله بحضور مدير فرع المصرف بالقضارف الاستاذ مجدى السعدابى وعدد من اعضاء اللجنة المفوضة من قبل مزارعى الولاية ومديرى عدد من البنوك بالولاية وتجيئ زيارة المدير العام لمصرف المزارع التجارى لتفقد سير العمل فى فروع المصرف بالولاية ودخول المصرف فى عمليات تمويل الموسم الزراعى الماثل حيث دعا رئيس اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعى المدير العام للمصرف لتمويل مزارعي الولاية بعدد 500 الف جوال ذره مثمنا مشيدا بجهود مصرف المزارع التجارى فى دفع مشروعات التنمية بالولاية خاصة الشبكة الداخلية لمياه القضارف وغيرها من مشروعات من جانبه ابدى المدير العام لمصرف المزارع التجارى استعداد المصرف لتقديم التمويل اللازم للمزارعين من اجل انجاح الموسم الزراعى لهذا العام والذى يعد موسما استثنائيا نظرا للاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد بسبب الحرب مما يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الانتاج والانتاجية وابعاد شبح المجاعة عن البلاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا