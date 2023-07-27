والي الخرطوم يتسلم قافلة مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية





تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم قافلة مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية لاغاثة المتأثرين بولاية الخرطوم تحت إشراف منظمة الإغتنام للتنمية البشرية.

وأثنى الوالي على مركز الملك سلمان ومنظمة الاغتنام على جهودهما في دعم المتأثرين في عدد من الولايات بما فيها ولاية الخرطوم.

وشدد الوالي علي ضرورة إحكام آلية التوزيع َمتابعتها والتأكد من وصولها للفئات المستهدفة حسب الدراسة المعدة كما أشاد الوالي بكل الجهات بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم كافة التسهيلات للمنظمة للقيام بمهمتها الانسانية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن وتكللت بوصول القافلة اليوم لولاية الخرطوم.

الطيب أحمد الطيب مندوب منظمة الاغتنام ان المنظمة تشرف على توزيع اغاثة مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بالتعاون مع سلطات ولاية الخرطوم موضحا أن الدفعة الأولى من الاغاثة تحتوي على ١١ ألف سلة شاملة الدقيق والسكر والزيت والعدس والمكرونة والملح وأن التوزيع سيتم بواسطة المحلية والمنظمة وفقا للحصر الذي قامت به المنظمة للأسر الاكثر تضررا.

وأضاف قائلاً نقوم الآن بتجهيز الدفعة الثانية لدينا اتصالات مع مركز الملك سلمان لاستقطاب الدعم للسودان في مرحلة إعادة تشييد البنى التحتية.

سكاي نيوز

وكاله سونا