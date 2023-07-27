



شهد والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي عبدالله وقائد ثاني الفرقة السابعة عشر مشاة سنجة العميد ركن فيصل الأمين محمد أحمد شهدوا تخريج الدفعة (25) جنود الكرامة بالفرقة السابعة عشر مشاه بسنجة وذلك بحضور اللجنة الامنية وأعضاء الحكومة بالولاية وتشريف قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله آدم.

وحيا والي سنار القوات المسلحة وهي تدافع عن الوطن وتقف سداً منيعاً قوياً في وجه الأعداء والخونة والمأجورين مؤكداً أن النصر سيكون حليفاً للقوات المسلحة على أيدي خريجي الدفعة (25) وأكد أن هذه الدفعة سوف تحكي للأجيال القادمة عظمة انتصاراتها على أعداء السودان بعد تحرير الخرطوم وطرد المرتزقة.

فيما قال قائد الفرقة السابعة عشر مشاه سنجة إننا نبشر الأمة السودانية وإسان سنار بالنصر القريب على أيدي هؤلاء الجنود الشباب، وأكد أن الأمن مسئولية الجميع داعياً مواطني سنارللمساهمة في كشف وفضح العملاء والخونة ووجه رسالة للإعلام ببذل المزيد من الجهد لدعم القوات المسلحة عبر تمليك الحقائق وضحد الشائعات المغرضة كما وجه رسالة لخريجي الدفعة (25) بالمحافظة علي راية الوطن وحمايتها والمحافظة على صون وكرامة الشعب السوداني. قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية حيا شعب ولاية سنار ووقفته خلف قواته المسلحة مؤكداً ن هؤلاء الخريجين سيعملون من أجل الزود والدفاع عن الوطن مشيراً إلى أن القوات المسلحة السودانية مشهود لها بالعزة والكرامة وأن هؤلاء الخريجين هم إمتداد لمجاهداتها في الداخل والخارج وقال إن الجيش، سيظل قوياً بشعبه وهو لا يعرف قبيلة إنما يعرف وطناً اسمه السودان وبإرادة شعب السودان ووقوفه مع القوات المسلحة سيعود الوطن قويا.

سكاي نيوز

وكاله سونا