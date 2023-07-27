والي الخرطوم يجتمع بالجهاز التنفيذي لمحلية كرري





عقد والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم اجتماعا مع الجهاز التنفيذي لمحلية كرري وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة باستدامة الخدمات بالمحلية بحضور ممثلين لمنظمة الاغتنام للتنمية تتضمنت مياه الشرب والنظافة والبيئة وتفعيل اداء الوحدات الإدارية لمباشرة اعمالها لتسيير هذه الخدمات.

كما تناول الاجتماع التنسيق مع المنظمات الطوعية والمانحين لتنظيم الإغاثة وقوافل الدعم للمواطنين بالتركيز علي الفئات الاكثر تضررا. من جهته اوضح المدير التنفيذي لمحلية كرري بالانابة أحمد حسن بشير أن هناك تعاون كبير من المواطنين في اعمال النظافة مؤكدا انتظام الوحدات الادارية في العمل الميداني والمكتبي وتطرق الى العمل الجاري الان مع المنظمات. لترتيب اعمال الاغاثة

سكاي نيوز

وكاله سونا