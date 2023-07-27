الغذاء العالمي يشكيل لجنة إسناد للصندوق القومي لرعاية الطلاب بكسلا





أصدر والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله قراراً بتشكيل لجنة إسناد للصندوق القومي لرعاية الطلاب برئاسة قائد الفرقة 11 مشاة والعقيد أمن إبراهيم عيسى رئيساً مناوباً وامين صندوق رعاية الطلاب بجامعة كسلا عضوا ومقررا. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في إسناد الصندوق القومي لرعاية الطلاب في أداء مهامه تجاه الطلاب ومتابعة الصندوق وتذليل كافة العقبات والمعوقات بالاضافة إلى وضع الخطط والدراسات الخاصة لتطوير موارد الصندوق والعمل علي توفير المعينات اللازمة لأداء عمل الصندوق واي مهام أخرى. وجاء صدور القرار إنفاذاً لمخرجات إجتماع لجنة أمن الولاية وإدارة جامعة كسلا الخاص بإستمرار الدراسة ببعض الكليات والمستويات والاطلاع على المقترح المقدم من مديرة الجامعة. وضم القرار في عضويته عميد شئون الطلاب بجامعة كسلا، أمين ديوان الزكاة، المدير التنفيذي لمحلية كسلا، ممثل الغرفة التجارية ومدير جمعية الهلال الأحمر السوداني.

سكاي نيوز

وكاله سونا