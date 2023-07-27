توقع انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار خفيفة في البلاد





توقعت هيئة الإرصاد الجوية في نشرتها اليوم الخميس أن تنخفض درجات الحرارة العظمى، بينما تحافظ درجات الحرارة الصغرى علي قيمها، في معظم انحاء البلاد. وقالت الهيئة إنه يتوقع هطول أمطارغزيرة إلى متوسطة في ولاية غرب دارفور. كما تنبأت بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: البحر الاحم، كسلا، نهر النيل، الأجزاء الجنوبية من الولاية الشمالية، الجزيرة، الخرطوم، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الازرق، كردفان الكبرى، وشمال ووسط وشرق وجنوب دارفور. سجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس (47) درجة في بورتسودان، وأدنى درجة حرارة (20) درجة في كسلا وزالنجي.

سكاي نيوز

وكاله سونا