وزارة الصحة بسنار تجري مسحاً تغذوياً للأطفال الوافدين





أجرت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار مسحاً تغذويا للأطفال الوافدين من الخرطوم من عمر 6 شهور الى 59 شهراً لعدد 22 طفلاً من الأسر الوافدة جراء الحرب بمدرسة خديجة الكبرى بسنجة وذلك للتأكد من أنهم غير مصابين بأمراض سوء التغذية. أعلنت ذلك مدير التغذية بوزارة الصحة الأستاذة منال ضوينا حماد إستمرار أنشطة الإدارة العلاجية والتثقيفية من أجل تقديم الخدمة لمواطني الولاية وللعائدين من أبناء الولاية جراء الأحداث الدائرة في الخرطوم، مبينة أن 2 منهم مصابين بسوء تغذية متوسط وال 20 طبيعيين. فيما ثمنت عبير الفاضل منسق برنامج الأمراض غير السارية دور ديوان الزكاه ودعمه لهذا البرنامج خدمة للوافدين من الخرطوم كما أشادت بإدارة التغذيه ومتابعتها المستمره للأطفال الوافدين. إلى ذلك قالت حاجة محمد الطيب مسئول التغذية العلاجية بإدارة التغذية إنهم قدموا محاضرات تثقيفية لمرضى السكري والضغط من الوافدين بمدرسة خديجه الكبرى بسنجة عن التغذية العلاجية لجميع الأمراض.

سكاي نيوز

وكاله سونا