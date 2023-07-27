بنسبة نجاح ٧١٪ ولاية النيل الأبيض تعلن نتيجة امتحانات الابتدائي





شهد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل بقاعه نادي الضباط بكوستي اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م وذلك بحضور الاستاذ مصطفى حسن موسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالولاية والأمين العام لحكومة الولاية واعضاء حكومه الولاية وقيادات الأجهزة العدليه والعسكرية والشرطية والامنية وقيادات التعليم بالوزارة والمحليات ،

وبلغت نسبة النجاح العامة ٧١% كما بلغت نسبة النجاح لتلاميذ وافدي الخرطوم ٧٩.٨% ،بينما بلغت نسبة نجاح تلاميذ المعسكرات ٨٦.٩% ، واحرزت الطالبة ندي رشدي محمد الطيب المرتبة الأولي بمجموع ٢٧٩ درجة من مدرسة المنار الخاصة بنات ، بينما احرزت مدرسة عسلاية المرتبة الأولي علي مستوي مدارس البنين واحرزت مدرسة المنار بنات المرتبة الأولي علي مستوي مدارس البنات ، بينما احرزت مدرسة الخنجر بشبشة المرتبة الأولي علي مستوي المدارس المختلطة ،

اما نتيجة التربية الخاصة فقد احرزت الطالبة ميادة ماهل عبد العزيز المرتبة الأولي بمجموع ٢٤٧ من أكاديمية الطيب علي طه بكوستي. ولدي مخاطبته المؤتمر قدم والي النيل الأبيض التهنئة لكل التلاميذ الناجحين واسرهم ، واعرب عن شكره لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح العام الدراسي خاصة الأجهزة الأمنية التي قامت بتأمين الامتحانات والمديرين التنفيذيين بالمحليات وشركة سكر كنانة التي استضافت مركز تصحيح الامتحانات ،

وقال الوالي ان استضافة الولاية للتلاميذ الوافدين هو فخر للنيل الأبيض وعبر عن أمله أن يعود التلاميذ إلي مدارسهم قريبا في الخرطوم بعد تحريرها من دنس الخونة والعملاء ،وأعلن عن تبرع حكومه الولاية بمبلغ ١٠ملايين و٥٠٠ الف جنيه لعدد ١٠٥ تلميذ شاركوا في المائه الأوائل علي مستوي الولاية. وفي ذات السياق أكد الاستاذ مصطفى حسن موسى الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه أن استقرار العام الدراسي مكن الوزارة من إكمال المقررات والمنهج الدراسي وإجراء الامتحانات في موعدها لكل المراحل الدراسية ،

وأشار إلى أن نتيجة أظهرت ارتفاع نسبه تحصيل البنات علي البنين وان هنالك تقدم في درجات المواد الأساسية وان هذه النتيجة ستدفع بدفعه مميزة للمرحلة المتوسطة.

واعرب الوزير عن شكره للأخ الوالي واعضاء حكومته والمعلمين والمعلمات الذين ساهموا في إنجاح العام الدراسي ، وحيا سيادته القوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة ضد الخونة والمرتزقة والمأجورين . وتم تكريم الطالبة الأولى من شركة سوداني وبعض الجهات الأخري

سكاي نيوز

وكاله سونا