وزارة الصحة الإتحادية وضعت خطة ادارية واضحة لإدارة أعمالها





– في إطار ترتيبات وزارة الصحة الإتحادية إلى إستمرار العمل بكل إدارتها تم توزيع الإدارات على ثلاثة ولايات (الجزيرة، نهر النيل والبحر الأحمر) وتم تكوين غرف للإمداد الطبي تعمل على إستلام وتخزين وتوزيع الإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية في كل الولايات كما تم التنسيق لإدارة امداد إقليمي من الجزيرة، نهرالنيل، البحر الأحمر والنيل الابيض للولايات التي بها الغرف والولايات التي تجاورها على أن تتم إدارة العمل بهذه المواقع بفريق عمل من مدراء الإدارات العامة ورؤساء الوحدات من هذه المواقع.

وتنوة الوزارة بأن على الموظفين من وزارة الصحة الإتحادية والمتواجدين حالياً بولايات السودان المختلفة نتيجة لظروف الحرب الإلتحاق بالوزارات الولائية والعمل مع الإدارات النظيرة والمقابلة في إدارات الولاية ويسمي كفريق إتحادي مساند، يقوم بدعم تنفيذ المهام الصحية بالولاية، كاستجابة للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويسهمون حسب تخصصاتهم بدعم تدخلات الولاية بالإضافة إلى مهام التنسيق والإشراف والمتابعة والتقييم والتدريب.

اضافة إلى بذل كل الجهود لتوطين التخصصات النادرة بالولايات بعد تواجد الإستشاريين والكفاءات وإستيعابهم بالولايات.

سكاي نيوز

وكاله سونا