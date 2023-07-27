نهر النيل والهيئة القومية للطرق والجسور يبحثان مشاكل الطرق القومية





بحث المهندس المعتصم الطاهر محمد على وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية نهر النيل مع وفد الهيئة القومية للطرق والجسور برئاسة المهندس جعفر حسن أدم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور وبحضور المهندس عبد العظيم أحمد المستشار الهندسي بالوزارة والمهندس خالد فتحي مدير الإدارة العامة للطرق والجسور بالولاية بحثوا معالجة طريقي بربر العبيدية ابوحمد وطريق الجيلي عطبرة هيا علاوة على معالجة قطوعات طريق عطبرة بربر وإزالة الكثبان الرملية من الطرق القومية بالولاية إضافة لمعالجة الأجزاء التي تربط بين أجزاء كبري أم الطيور(فواصل التمدد ) والممولة عن طريق الهيئة القومية للطرق والجسور الاتحادية.

كما تفقد وزير البنى التحتية ووفد الهيئة العمليات التي تمت على صعيد كبري ام الطيور وكبري خليوة الشرقي والذي يأتي بتمويل ولائي إضافة لتفقد عدد من المشروعات المشتركة بنهر النيل.

سكاي نيوز

وكاله سونا