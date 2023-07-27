والي شمال كردفان يلتقي مدراء البنوك العاملة بالولاية





عقد والي ولاية شمال كردفان اجتماعا اليوم بقاعة امانة الحكومة بالابيض مع مدراء البنوك العاملة بالولاية بحضور الامين العام للحكومة حسن موسى عيسى ووزيرالمالية المكلف الأستاذ عبد الله عبد الرحمن والامين العام للمجلس الاعلى الثقافةوالاعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف الناطق الرسمى بإسم حكومة الولاية عبد المطلب عبد المتعال. وجاء الاجتماع بحضور مدير بنك السودان المركزي فرع الابيض، هذا وأعرب الوالي عن شكره لاستجابة مدراء البنوك لهذا الاجتماع مؤكدا ان الغرض منه مناقشة كيفية ادارة الشأن الاقتصادي فى هذه المرحلة بالولاية إلى جانب الوضع الراهن بالبنوك وأهميتها فى حركة معاش الناس، وأمن الاجتماع على عدد من الموضوعات التى تم التدوال فيها في الاجتماع.

سكاي نيوز

وكاله سونا