والي الخرطوم يتفقد سير العمل بغرفة الطوارئ والاوضاع الصحية بالمستشفيات





بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع مدير المستشفيات والمراكز المتخصصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور سهيل عبد القادر أداء غرفة الطوارئ الصحية والاوضاع العامة بالمسشفيات والمراكز الصحية العاملة بالولاية والجهود المبذولة لتوفير إحتياجاتها في ظل الظروف الاستثنائية للحرب الدائرة بالولاية. وقال دكتور سهيل ان هناك مجهودات لتشغيل المستشفيات التي تتوفر فيها خدمات غسيل الكلى بأقصى طاقتها جنبا الى جنب مع التخصصات الاخرى التي تقوم بها هذه المستشفيات في اقسام الطوارئ والجراحة الباطنية وخدمات المعامل وتوفير الدواء مشيرا الى التنسيق والتعاون ودعم وزارة الصحة الاتحادية عبر غرفة الطوارئ.

واضاف انه علاوة على التركير على المستشفيات فالمراكز الصحية منتشرة على نطاق واسع فضلا عن جهود المتطوعين الذين يعملون مع الكوادر الطبية وتقديم الخدمات للمرضى داخل منازلهم. الى ذلك وجه والي الخرطوم وزارة الصحة بتركيز جهودها على المستشفيات التي تسجل اقبال كبير من المواطنين مع امكانية مدها باحتياجاتها من الاجهزة والمعدات والأدوية.

سكاي نيوز

وكاله سونا