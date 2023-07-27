والي الخرطوم يحتسب مدير إدارة النفايات الطبية البيطرية





يحتسب السيد والي ولاية الخرطوم فقيد الولاية اختصاصى أول الصحة العامة ومدير الادارة العامة للنفايات الطبية والبيطرية بهيئة نظافة ولاية الخرطوم الطيب محمد ابراهيم الذي اغتالته المليشيا المتمردة بمنزله بضاحية الصالحة جنوب أمدرمان إثر تصديه بسلمية لهم داخل منزله الذى دخلوه بحثا عن السيارات ، فقاموا بتصفيته بطلقة مباشرة على الصدر ونهبوا سيارته.

وكان الفقيد قد شغل عدة مناصب بوزارة الصحة ومحليات ولاية الخرطوم ويعد من خبراء الصحة العامة وصحة البيئة بولاية الخرطوم رحم الله الشهيد العالم الطيب محمد إبراهيم وان يتقبله مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ويجعل أعماله في الدنيا كفارة له في الآخرة

أنا لله وانا إليه راجعون

سكاي نيوز

وكاله سونا