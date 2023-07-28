بيان من لجنة إعلام لجنة مقاومة إمتداد شمبات الأراضي





تصريح صحفي

في تطور لجرائمهم المتتالية والتي لا تعد ولا تحصي اصبحت مليشيات الجنجويد تقتحم المنازل في وجود اهلها، وتنتهك حرمات المنازل في وجود الأسر، وتقوم بسرقة الشاشات وكل ما غلي ثمنه وقل وزنه تحت تهديد السلاح.

بعد ان قامت بسرقت ونهب الاموال والذهب و السيارات والمنازل الخالية من اهلها اصبحت تسرق محتويات المنازل بالدفارات والسيارات.

كما تقوم بالضرب و التهديد بالقتل لكل من يحاول من الجيران المتواجدين اغلاق منازل جيرانهم واصدقائهم واهلهم الذين تركوا منازلهم للحفاظ علي حياتهم ولانعدام الماء وسبل الحياة الاساسية واولها الامن.

ان ما تقوم به هذة المليشيات الإرهابية (الدعم السريع) لم تقم به حتي قوات الاحتلال والقوات المعتدية ولم يقم به الدفتردار في حملاته الانتقامية، فلا توجد قوات تعتدي علي المواطن الاعزل والمدني البسيط وتستهدف روحه وماله واملاكه وتدمر البني التحتية والمواقع الاستراتيجية وتغلق المستشفيات وتتخذ المدنيين دروع بشرية.

نطالب كل احرار العالم بتصنيف هذة المليشيات، بالصفة التي تستحق وهي منظمة إرهابية.

ستظل المقاومة خنجراً مسمومآ في صدور الطغاة والجنرالات والنخب

#جنجويد_رباطه

#اي_كوز_ندوسو_دوس

#ضد_الجنجويد_والكيزان

#الدعم_السريع_يستبيح_بيوتنا

#الدعم_السريع_مليشيات_إرهابية

#العسكر_للثكنات_والجنجويد_يتحل

#قوات_مسلحة_بس_والدعم_بسقط_بس

27| يوليو |2023م

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