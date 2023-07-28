مانشستر سيتي يعلن رحيل محرز وانتقاله إلى أهلي جدة





أعلن مانشستر سيتي اليوم الجمعة رسميا رحيله لاعبه رياض محرز وانتقاله إلى أهلي جدة. وأنهى اللاعب الجزائري بذلك رحلة استمرت خمس سنوات مع السيتيزينز قادما من ليستر في صيف عام 2018.

وارتدى محرز قميص سيتي 236 مرة وسجل خلالهم 78 هدفا وصنع 59 آخرين. وتوج محرز مع سيتي بـ11 بطولة بواقع 4 مرات للدوري الإنجليزي و2 كأس الاتحاد الإنجليزي و3 لكأس رابطة الأندية و2 للدرع الخيرية ومرة وحيدة لدوري ابطال أوروبا.

وقال محرز لموقع سيتي الرسمي: “اللعب لمانشستر سيتي كان فخرا، أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات والاستمتاع بكرة القدم وحققت كل ذلك وأكثر”. وأردف “حظيت بخمس سنوات رائعة عملت فيها مع العديد من اللاعبين الرائعين وأفضل مدرب في العالم وجماهير مدهشة”.

وتابع “حظيت بذكريات جميلة وطريقة تتويجنا بلقب الدوري والمعارك التي خضناها مع ليفربول والموسم الماضي مع أرسنال كل ذلك أكد رغبتنا وعقليتنا أن نصبح الأفضل”. وأتم محرز “مانشستر سيتي سيظل دائما جزءا كبيرا وسعيدا في حياتي”. وبعد دقائق من إعلان سيتي نشر حساب أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لمحرز وهو يرتدي قميص النادي. ووقع محرز على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف عام 2027.

“في الجول”