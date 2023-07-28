بعد غياب دام لـ14عامًا.. «لعب عيال» يجمع كريم عبدالعزيز ومنى زكي





كشف المخرج طارق العريان، عن تحضيرات جاريه لفيلم جديد من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، ليجمع الثنائي بعد غياب دام لـ14عامًا.

وقال طارق العريان خلال لقائه ببرنامج et بالعربي: بحضر لفيم اسمه «لعب عيال»، بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، كتبناه وخلصناه، وفي انتظار كريم يخلص تصوير مسلسله عشان نبدأ تصوير.

كان آخر اعمال الفنان كريم عبدالعزيز، ومنى زكي سويا، هو فيلم «أولاد العم»، الذي عرض في 2009، وشاركهم في بطولتة كلا من: شريف منير، انتصار، كندة علوش، محمد ثروت، واخرون، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف عمرو سمير عاطف.

يذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض» الجزء الثاني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.

وحقق فيلم «ولاد رزق»، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنية تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقام قياسية جعلته يصل لـ104 مليون جنية وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي «كيرة والجن» وفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني.

“المصري اليوم”