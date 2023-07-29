جونيور فينيسيوس: كريستيانو رونالدو قدوتي





أبدى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سعادته بالحصول على القميص رقم 7 في الملكي، والذي ارتداه من قبله أساطير النادي.

ونشرت حسابات ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفينيسيوس، وهو يتحدث عن رقم قميصه الجديد في الموسم المقبل.

وقال فينيسيوس “سعيد وممتن بعد اختياري لارتداء هذا القميص، الذي ارتداه بالفعل كريستيانو رونالدو وخوانيتو”.

وأضاف نجم السامبا “أتمنى التوقيع على موسم رائع مع ريال مدريد.. رونالدو قدوتي وملهمي، لقد تابعته منذ مباراته الأولى في الريال، وكنت أحلم بارتداء القميص رقم 7”.

يذكر أن فينيسيوس جونيور كان يرتدي القميص رقم 20 منذ انضمامه لريال مدريد، وحصل على القميص رقم 7 عقب رحيل اللاعب البلجيكي إيدين هازارد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

“بوابة الأهرام”