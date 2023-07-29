مستمتعون بحماس .. روبي تشعل أجواء صيف جدة





ضمن فعاليات تقويم جدة، أحيت الفنانة روبي حفلها الأول في مدينة جدة، وبدأت روبي فقرتها بأغنية الأشهر في تاريخها الفني “ليه بيداري كده” حيث شهد استقبال روبي على المسرح تشجيع كبير من الجمهور مرددين معها كلمات الأغنية، ورحبت من جهتها بجمهور جدة معبرة عن عن سعادتها بوجودها الأول في مسرح بنش مارك جدة، وقالت “يا جمالكم يا جمهور جدة العظيم شرف ليا إني بغنيلكم”.

أكملت روبي فقرتها بحضور ٦٠٠٠ شخص مستمتعون بحماس الفنانة روبي على المسرح على أغنياتها “حتة تانية ،إنتَ عارف ليه، قلبي بلاستيك ، ياليالي، عسل يا ناس ، نمت ننه، استنى استنى” حيث شكل الحفل الغنائي تجربة لاتُنسى لعشاق الفنانة روبي، وقبل مغادرتها المسرح قدمت روبي شكر خاص للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك على الاستقبال والتنظيم الرائع.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل الأول للفنانة روبي في جدة، بعد حفلها العام الماضي في موسم الرياض، وتم نقل الحفل على قنوات mbc مصر.

“بوابة الأهرام”