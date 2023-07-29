شاهد بالفيديو.. هدى عربي: الرقصة دي حقت الرجعة للخرطوم

قالت المطربة “هدى عربي” بأنها تذكرت إحدى مواطنات “جنوب السودان” في كافوري – بالخرطوم بحري واسمها “اشول”. وذكرت بأنها في كل مرة تقول لها “أرح يا شول نرقص”.

وأضافت هدى عربي بأن “شول” كانت تقوم بالرقص برقصة قريبة للمنشورة مع هذا النص، قم علقت “هدى”: المهم الرقصة دي حقت الرجعة للخرطوم واللابسة أسود تمثلني شديد.

وختمت الفنانة هدى عربي بتحيتها لأهلنا الجنوبيين، وقالت: يا ربي بنرجع نلقى اشول كويسة واولادا كويسين! وبحري كويسة !!