شاهد أحدث ظهور لـ ياسمين صبري في إطلالة على البحر “أصفر صفارك سحرني”





شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهزرها ومتابعيها أحدث ظهور لها، اثناء استمتاعها باجازتها الصيفية.

ونشرت ياسمين صبري الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وظهرت مرتدية فستان باللون الاصفر منقوش بالورود.

ونالت إطلالة ياسمين إعجاب كبير من جمهورها وجاءت تعليقاتهم كالتالي :«أجمل من جورجينا»، «ياسمينتي القمر»، «أحلى وأجمل فنانة مصرية»، «القمر كله»، «جميلة ولطيفة».

“المصري اليوم + مصراوي”