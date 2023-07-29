انخفاض في الحرارة. و امطار خفيفة الى متوسطة في البلاد.





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم ان تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغري في شمال البلاد انخفاضا طفيفا،بينما تحافظ على قيمها،في انحاء البلاد الاخرى.

كما تنبأت بهطول امطار خفيفة في الاجزاء الجنوبية من ولايتي:البحر الاحمر،ونهر النيل، وامطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات: كسلا،الجزيرة، الخرطوم، القضارف سنار ،النيل الأبيض، النيل الازرق، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى . سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (46) درجة في بورتسودان، وادنى درجة حرارة(22) درجة في رشاد. ويتوقع أن تسجل بورتسودان أعلى درجة حرارة خلال اليوم (46) درجة وادناها(21) في زالنجي..

سكاي نيوز

وكاله سونا