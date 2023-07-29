حكومة غرب كردفان تؤكد إهتمامها بنازحي الحرب والمهجرين قسراً





قال مفوض العون الانساني بولاية غرب كردفان الاستاذ محمد يوسف عيسي ان النازحين الذين دخلوا الولاية بسبب الحرب الدائرة بالخرطوم والأبيض وبعض ولايات دارفور وكذلك الذين نزحوا مؤخراً من ولاية جنوب كردفان والعابرين لولايات أخرى والمهجرين قسراً يجدون كل الاهتمام من حكومة الولاية عبر اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الانسانية التي شكلها نائب والي غرب كردفان منذ شهر مايو المنصرِّم وتضم كل شركاء العمل الانساني بالولاية. وكشف في تصريح (لسونا) عن عدد من التدخلات التي تمت عبر ديوان الزكاة أو شركاء العمل الانساني واصفا اياه إنه جهد المقل . واوضح مفوض العون الانساني ان والي غرب كردفان متواجد ببورتسودان ومتابع لإجراءات نصيب الولاية من المساعدات الانسانية الغذائية التي وصلت البلاد مؤخراً. وابان ان ادارته تقوم بحصر وتحديث يومي لأعداد النازحين بكل محليات الولاية وإرسالهم لمكتب الطواريء بالمفوضية الاتحادية ببورتسودان . وقال ان النازحين بالولاية بلغ عددهم حسب آخر تحديث 8096 أسرة بعدد أفراد 46934 فردا منهم 241 أسرة نزحوا من كادقلي وينتشرون بكل إداريات محلية كيلك بجانب المتواجدين بأكاديمية العلوم الصحية وبعض الاحياء بمدينة الفولة رئاسة الولاية …

سكاي نيوز

وكاله سونا